Sale sul palco la comicità di Canini

Ancora una novità nel cartellone generale degli spettacoli in programma al Teatro Civico: la sera di venerdì 1° marzo sarà di scena Jonathan Canini, fuoriclasse della comicità toscana, che approda sul palcoscenico spezzino con ‘Vado a vivere con Me’. Canini ha lasciato il nido di mamma e papà, ed è andato a vivere per conto suo. Esperienza esilarante che l’attore e comico ripercorre in questo show scritto insieme a un altro asso della comicità, Walter Santillo (che cura anche la regia). Preparare da mangiare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirarsi i vestiti e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è... la prima volta. Dopo i successi stratosferici riscossi con ‘Cappuccetto Rozzo’ – oltre 25.000 spettatori, tre anni di repliche – Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social come in teatro, per raccontare le vicissitudini in cui ci imbattiamo quando entriamo per la prima volta in una casa tutta nostra. A dare spunto sono fatti realmente accaduti, il tutto con i personaggi, che lo hanno reso celebre, e che lo accompagnano ovunque. Biglietti disponibili on line sulla piattaforma Ticket o al botteghino del Civico (info 0187 727521 o a [email protected]).

m. magi