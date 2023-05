Sale operatorie allagate L’attività chirurgica riprende da domani

"In relazione ai danni arrecati dal maltempo nella sala del primo piano del blocco operatorio dello stabilimento ospedaliero Sant’Andrea della Spezia, l’area tecnica, intervenuta prontamente per riparare il guasto, ha comunicato che i lavori di ripristino termineranno a breve, pertanto, l’attività chirurgica programmata riprenderà regolarmente lunedì 15 maggio". E’ quanto precisato, in merito alla notizia pubblicata sull’edizione di ieri de La Nazione, dai vertici della direzione sanitaria aziendale, con la quale nell’immediatezza è stato impossibile stabilire un contatto per un disguido tecnico.

Intanto, fanno sapere da Asl5, l’attività chirurgica in emergenza-urgenza è stata sempre garantita nelle sale operatorie del piano terra del blocco, mentre l’attività ostetrico–ginecologica si è svolta nelle sale operatorie del secondo piano.