Sale il consumo di droga tra minori Prevenzione, vertice in prefettura

In aumento il consumo di droghe tra i minorenni: il primo approccio intorno ai 14 anni. Un dato allarmante che emerge da un esame dei dati statistici. Proprio per questo motivo nella giornata di ieri, presso il palazzo del governo, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, l’assessore alla sicurezza del comune di Spezia, Giulio Guerri, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini, e il direttore generale dell’Azienda sociosanitaria Ligure 5, Paolo Cavagnaro. L’incontro è stato convocato dallo stesso prefetto poiché, dall’analisi dei dati statistici dell’ultimo anno relativi al consumo ad uso personale di sostanze stupefacenti, è emerso un incremento del consumo tra i minorenni. A questo va aggiunto che il primo contatto degli assuntori con gli stupefacenti avviene spesso prima dei 14 anni. Da qui la decisione di intensificare le azioni di prevenzione e contrasto, coinvolgendo anche il mondo della scuola.

Così da un lato si è deciso di dare il via ad iniziative di sensibilizzazione dentro gli istituti di I° e II° grado, come la dimostrazione dell’utilizzo dei cani anti-droga o incontri di carattere informativo sui rischi derivanti dall’uso delle droghe. Questi ultimi curati da personale dell’Asl o scelto fra i vari “percorsi di legalità” che la Prefettura annualmente mette a disposizione delle scuole. Dall’altro lato, a fianco di tale azione di carattere preventivo, sarà dato avvio a un piano coordinato di controlli all’esterno dei plessi scolastici da parte delle forze dell’ordine in ambito provinciale, con il concorso della polizia locale di Spezia. "E’ una battaglia che dobbiamo assolutamente vincere – ha detto il prefetto Inversini – perché non vi è ancora sufficiente consapevolezza dei rischi che le droghe, soprattutto quelle sintetiche, hanno sulla salute e sulla crescita dei nostri giovani"