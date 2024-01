Saldi al via tra una morìa di attività: "Speriamo ci assista il bel tempo"

I più passeggiano distrattamente per la via, naso incollato allo smartphone, ormai anche a un’età dove non ti aspetteresti di vedere un simile comportamento. Ma scorrendo accanto alle vetrine dove campeggiano a lettere cubitali le scritte ’presaldi’ o ’special winter’, le riduzioni invernali, quasi tutti, avvertiti da una specie di sesto senso, girano di scatto la testa. Una breve sosta, uno sguardo prolungato per memorizzare il prezzo, per alcuni addirittura una foto. Sopravvissuti a un dicembre ricco di pranzi e di cenoni e spesso appesantiti da un paio di chili in più, molti spezzini sembrano però non essere ancora sazi di shopping.

Le strenne natalizie hanno riguardato sopratutto amici e parenti, piccoli doni, pensierini a volte acquistati in blocco con l’obiettivo di spendere il meno possibile e distribuiti poi con la preoccupazione che effettivamente risultassero troppo miseri. I saldi sono un’altra cosa. In prima battuta si compra per se stessi, a volte per i figli, in terz’ordine per il marito. Perché le vere protagoniste di questo momento sono senz’altro le donne. Consorti, fidanzati e promessi sposi o non ci sono o seguono un po’ tirati per la giacchetta.

Da Melley, storico negozio di calzature che ha da poco traguardato il secolo di attività, nel giro di mezz’ora si vedono entrare una signora agée e una ragazzina di quindici anni. Madama, che porta molto elegantemente le sue novantaquattro primavere e veste con uno stile raffinato impreziosito da qualche riflesso francese nella gioielleria, sceglie con decisione: una scarpa comfort, comoda ma non banale. Per la giovinetta un paio di sneakers 2star, un acquisto all’ultima moda ma fatto in quello che le è stato raccomandato come un’istituzione, la mamma - la quale finanzia le operazioni - le ha detto che "se una vuole le scarpe buone deve andare da Melley". Una soddisfazione per il titolare dell’esercizio, Guido, quarta generazione dei Melley a guida della ditta, che però riflette anche sulle tante difficoltà con cui si trovano a combattere quotidianamente i commercianti. "Speriamo che il bel tempo ci assista in questo avvio dei saldi, partire bene è essenziale. Il momento non è semplice, tanti miei colleghi stanno chiudendo attività storiche. Resistere è complesso, ma è anche uno stimolo per offrire un servizio sempre migliore". Mirella, in attesa di entrare da Yachting House in Corso Cavour, ha in mano il pacco di un reso. "Ho provato con l’online, un disastro: in foto l’effetto era completamente diverso. Ritorno al negozio fisico, sopratutto se ci sono occasioni ghiotte come una svendita totale".

Confcommercio, tramite il presidente di Federmoda Simone Vezzoni, esprime ottimismo. "Durante il periodo natalizio le vie del centro sono tornate affollate come non si vedeva da tempo, i saldi possono essere un’eccezionale occasione per consolidare lo shopping sotto casa nei negozi di prossimità". Più preoccupata la funzionaria di Confartigianato Antonella Simone che invita "i consumatori alla coerenza, perché non ci si può lamentare delle chiusure dei negozi se poi non si acquista locale". Da questa mattina e sino al 18 febbraio la caccia all’affare è aperta.

Vimal Carlo Gabbiani