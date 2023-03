Saldature sotto controllo Arriva la maschera hi tech

Una maschera salvaocchi con lenti scure a realtà aumentata per il controllo delle saldature attraverso la quale l’operatore possa verificare la temperatura generata dal ’ponte’ fra elettrodo e metallo e la temperatura di fusione di quest’ultimo, così da realizzare interventi a opera d’arte, senza rischi di ’cricche’ occulte. E’ l’idea sviluppata, fino alla realizzazione di un prototipo, dagli studenti dell’11° corso ITS “Tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici” diretto dal professor Andrea Benassi. Il prodotto ha un nome che è un programma: Heat Mask; evoca il concetto di sfida: quella di trovare sul mercato un’azienda che possa farlo proprio, industrializzarlo, produrlo su vasta scala e... riconoscere delle royalty agli inventori.

Intanto, dopo le sperimentazioni sul territorio condotte con l’appoggio logistico dell’azienda di carpenteria navale Siman, Heat Mask ha già conquistato due riconoscimenti importanti alla convention nazionale degli Istituti tecnici superiori promossa, al bioparco di Villa Borghese a Roma, dal Ministero dell’Istruzione e dall’Università Ca’ Foscari: il Premio “Radio” per la miglior presentazione del progetto e il secondo premio nella categoria “Fabbrica intelligente”. "Abbiamo avviato delle consultazioni per proporre lo sviluppo del prototipo" dice, in un misto di orgoglio e speranza, Anastasia Costa, studentessa del corso Its nel quale è stata sviluppata l’idea, attualmente impegnata in uno stage professionale nello studio della Project Design srl di Sarzana. "Il prototipo è maturato dall’idea di Flavio Palleschi e Daniele D’Agostino: è stato affinata durante le lezioni utilizzando il metodo del Design Thinking; nello specifico mi sono occupata del design della maschera e della prototipazione " dice ritessendo il percorso dello studio e puntualizzando il limite dell’operazione in un contesto didattico.

"Abbiamo realizzato il prototipo per la Prove of Concept ricorrendo ad uno smartphone dotato di termocamera che rileva la temperatura fino a 400 gradi. La temperatura di fusione nei metalli arriva oltre i 1500: occorrerà una sensore ad hoc. Di qui la necessità di tecnologie a misura dei bisogni dello sviluppo del progetto. Quello che abbiamo approntato sul piano delle idee prevede - spiega Anastasia - anche un controllo da remoto, utile per la verifica in corso d’opera della produzione e anche ai fini della formazione, con possibilità di dialogare, e istruire l’operatore. Per questo, immaginando saldature in spazi ristretti, abbiamo previsto il ricorso ad uno speciale bracciale per il rilievo dei parametri vitali, così da fornire all’operatore informazioni per la tutela personale".

Corrado Ricci