"Sala da intitolare agli scomparsi. Salerno e Milazzi"

Dopo la recente inaugurazione della nuova sede unificata di Speziarisorse ed Atc Mobilità e Parcheggi negli storici locali del Comando vigili di via Lamarmora, Guido Melley, consigliere di LeAli a Spezia, rivolge un pubblico appello ai vertici di entrambe le società. "Propongo loro – dichiara – di intitolare la nuova sala riunioni a due storici dirigenti che non sono più tra noi da tempo: Mariagrazia Milazzi direttore generale di Speziarisorse scomparsa nel lontano 2010 e Marco Salerno direttore generale di Atc M&P, scomparso anche lui prematuramente nel 2017. Spero vivamente che questa semplice proposta venga accolta a testimonianza di chi ha dato molto alla vita di queste società, ricordando sempre che i risultati di oggi sono anche figli delle scelte, delle azioni e dei meriti di chi c’era ieri". E per quest’ultima affermazione, aggiunge: "Ritengo positivo aver accorpato i servizi delle due società in una unica struttura, in particolare per allestire un front office moderno ed attrezzato cui rivolgersi e per sviluppare piattaforme interattive comuni a vantaggio dei cittadini utenti. Si tratta, peraltro, di una scelta che trae origine ed ispirazione sin dal progetto costitutivo di entrambe le società, cui ho partecipato in prima persona 20 anni fa in qualità di assessore delegato della giunta guidata dal sindaco Giorgio Pagano".