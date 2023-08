Sagra dell'acciuga ripiena di Cadimare salta per motivi organizzativi

Una perdita gastronomica e culturale, soltanto temporanea: la pro loco di Cadimare comunica, infatti, che la tradizionale ‘Sagra dell’acciuga ripiena’, quest’anno non si svolgerà. "Con grande rammarico – dichiarano dalla pro loco – non avrà luogo per motivi organizzativi. Ci scusiamo con le tantissime persone che, da molti anni, ci hanno onorato della loro presenza e diamo l’appuntamento all’anno prossimo". Ricordiamo che tutto è iniziato con l’associazione Cadimare 2000 e poi, sotto l’egida pro loco (dal 2017), sempre con l’impegno in primis di Giuseppe Meola, sarebbe stata la 16esima edizione. ‘Cadimare... sapori & colori del golfo’ è la denominazione di una kermesse che si è sempre distinta per le iniziative culturali a corollario della sagra vera e propria. Certo, è la gastronomia il tratto peculiare, tanto che 5 anni fa, il ministero dello Sviluppo economico ha perfino riconosciuto Cadimare come ‘Borgo dell’acciuga ripiena’.

m. magi