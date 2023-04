Sacconi, opposizione come palestra "Dopo 5 anni pronta alla sfida Armonia tra residenti e turisti"

Francesca Sacconi, 45 anni, diplomata geometra, dopo cinque anni di opposizione nel gruppo ‘Porto Venere Bene Comune’ e vari, ma vani, tentativi di mettere insieme una lista unica di antagonisti alla lista di continuità dell’amministrazione del sindaco Matteo Cozzani, corre per diventare prima cittadina del Comune.

La ragione più importante dell’impegno?

"Accade per le varie vicissitudini della vita, a lungo è rimasto solamente un desiderio inespresso; cinque anni fa ha iniziato a prendere forma ed ora è più pronto che mai; parlo di quel profondo senso di responsabilità civile e sociale, della politica come missione, nel senso più degasperiano del termine".

Con quali compagni di viaggio?

"Con uomini e donne di varie formazioni, estrazioni ed ideologie, ma tutti accomunati da due caratteristiche imprescindibili: l’appartenenza al territorio e la completa ed assoluta condivisione dei punti del programma di governo".

Politici di riferimento?

"Direi che per come è degradata la politica e la società in generale negli ultimi decenni, avere dei riferimenti contemporanei sia soltanto fonte di vergogna e frustrazione. Preferisco volare alto e rifarmi ad altri tempi, per esempio ad un ministro americano dell’Ottocento, tale James Freeman Clarke, che pronunciò questa bellissima frase che sento profondamente mia: "Un politico guarda alle prossime elezioni; uno statista guarda alla prossima generazione. Un politico pensa al successo del suo partito; lo statista a quello del suo paese".

Se dovesse vincere si adopererebbe per bloccare l’iter di alienazioni e concessioni avviato da Cozzani? O ormai è troppo tardi?

"Innanzi tutto occorre vedere come andranno le due aste sulla Palmaria del prossimo 28 aprile; in base a quelle si deciderà il da farsi. Ovviamente se saremo noi a governare, la nostra politica non si baserà sulle alienazioni bensì sulla tutela del territorio rimasto. Leggete il programma, c’è una pagina Facebook...".

Posizione su Panigaglia, aperta allo sviluppo impiantisco?

"Io sono concreta, realistica e coerente; al contrario di altre liste che professano di sostenere lo stabilimento, ma presentano nelle loro file soggetti che lo hanno pubblicamente osteggiato, noi abbiamo detto fin da subito che l’amministrazione futura dovrà confrontarsi con la dirigenza per pretendere prima di tutto sicurezza e quindi piani di evacuazione seri di cui la popolazione debba essere informata e, allo stesso tempo, ottenere compensazioni utili per il territorio; non è nelle possibilità di alcun comune, per quanto blasonato sia, poter mettere in discussione un impianto che ha rilevanza nazionale, oltretutto in un settore, quello energetico, di una nazione endemicamente non autosufficiente; chi afferma il contrario lo fa o per ignoranza o per demagogia. Tertium non datur.

Elemento caratterizzante del programma?

"In una sola parola direi: armonia; in una sola frase: armonia tra i diritti del residente e le esigenze del turista".

Nel concreto?

"Penso, ad esempio, a maggiori servizi territoriali e al potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico, via terra e via mare, per i residenti: c’è da arginare lo spopolamento. Penso poi che il rapporto armonico col turista sia anche conseguenza della migliore rappresentazione della nostra storia, della nostra identità; voglio lavorare per riappropriarci di questi valori, della cultura della radici per accrescere l’orgoglio di essere figli di un territorio magnifico che deve essere vissuto con rispetto e consapevolezza da chi viene qui a trascorrere le vacanze".

Corrado Ricci