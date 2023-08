Sabato il poster dei vincitori In omaggio con La Nazione gli scatti più belli dalla Morin

Eccolo qua, il poster che La Nazione regalerà ai propri lettori a conclusione della lunga maratona editoriale che ha tenuto compagnia agli spezzini nelle ultime settimane. Si tratta di un poster a colori, di 70 centimetri di larghezza e 50 di altezza, con le immagini più significative del 98° Palio del Golfo. Qn - La Nazione, come anticipato nei giorni scorsi, lo regalerà ai lettori che sabato 12 agosto andranno nella loro edicola di riferimento per l’acquisto della consueta edizione locale del quotidiano: come è possibile osservare a lato, il poster contiene quattro immagini in alta definizione che ritraggono protagonisti e vincitori della gara remiera disputata alla Passeggiata Morin domenica scorsa. La pubblicazione chiude il ciclo di iniziative speciali che il nostro giornale ha dedicato alla 98esima edizione della manifestazione remiera e che hanno già portato nelle case degli spezzini tredici schede dedicate alla storia delle borgate e agli equipaggi in gara, un libro fotografico intitolato ‘Le Signore del Palio’ e un numero da collezione di 16 pagine con i personaggi e i retroscena della competizione.