C’è Russel Crowe: la sposa lo incontra e scherza sul web, “Cambio marito”

Portovenere (La Spezia), 7 luglio 2023 – Un siparietto che ha fatto sorridere i partecipanti a un matrimonio. Due sposi freschi di nozze celebrate pochi minuti prima hanno incontrato per caso Russel Crowe.

Accade tra Portovenere, dove appunto si è svolta la cerimonia e l’Isola di Palmaria, dove era in programma il banchetto nuziale. Nell'imbarcarsi per l’isola la coppia, lei Selena, lui Frederic, si è imbattuta in Russel Crowe. I due sposi sono rimasti sorpresi.

Russel Crowe si è fermato con loro salutando e rivolgendo loro gli auguri. Poi la foto con la sposa che su Instagram ha scherzato: “Ho cambiato sposo”, ha detto la donna in un post su Instagram con la foto scattata con il celebre attore de “Il Gladiatore”.

Non è un mistero l'amore di Russel Crowe per l’Italia. Frequenti sono le sue vacanze nel Belpaese. Si è sempre mostrato sorridente ai fan e questo scatto ne è la prova.