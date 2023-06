Rubano soldi nei negozi Ladri bloccati

Hanno rubato in alcuni negozi ma sono stati bloccati dagli stessi commercianti per nulla intenzionati a farsi portare via la merce. Protagonisti tre 30enni (residenti fra Spezia e bassa Lunigiana) denunciati per furto dagli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi. Con la scusa di poter utilizzare il bagno negli esercizi commerciali della zona di Querceta, avevano asportato oggetti e denaro: un paio di cuffiette Airpods da uno studio medico e euro 150 da un barber shop. Dopo l’intervento di un commerciante, che li aveva sorpresi a rubare, sono stati bloccati dalla polizia, le testimonianze raccolte hanno consentito agli agenti di appurare che i tre, con la scusa di aver bisogno della toilette, entravano all’interno degli esercizi e distraendo i titolari si impossessavano di denaro