Rubano merce per quasi 300 euro E pagano solo un succo di frutta

Due ragazzi ventenni sono stati sorpresi dalla squadra volante della polizia e denunciati dopo un furto commesso l’altro pomeriggio al centro commerciale ’Le Terrazze’. I due, di origine nordafricana ma residenti in città, uno di 26 anni e l’altro di 22, sono entrati all’Ipercoop mescolandosi alle tante persone che in quel momento stavano effettuando acquisti. Per non destare sospetti e passare dalle casse indisturbati, avevano acquistato un succo di frutta. Non sapevano, però, che già dal momento della loro entrata erano stati attenzionati dalla guardia giurata in servizio all’ingresso del supermercato. E una volta usciti, hanno trovato ad attenderli gli agenti della squadra volante. I poliziotti si sono accorti che si erano impossessati di merce, senza pagarla, per quasi trecento euro: c’erano oggetti di elettronica e due giubbotti da cui erano state tolte le placche anti taccheggio. La merce è stata subito restituita al supermercato.

I due giovani nordafricani si erano indirizzati al reparto di elettronica, dove si sono impossessati di accessori per i telefonini e di alcuni cavi, nascondendoli. Poi sono andati nel settore abbigliamento e hanno preso due giubbotti che erano in esposizione, riuscendo senza farsene accorgere a togliere le placche anti taccheggio. Il valore della merce di cui si sono impossessati, come detto, è di poco inferiore ai 300 euro. A quel punto il loro obiettivo era di uscire dal supermercato passando dalle casse e così hanno comprato il succo di frutta. Ma il vigilante dell’Ipercoop aveva già chiamato il 112 e i due giovani si sono trovati davanti la polizia, che li ha denunciati per furto aggravato.

M.B.