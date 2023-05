Ruba souvenir e dorme ‘a sbafo’, turista denunciato

Voleva farsi una vacanza a Riomaggiore, con pernottamento e souvenir di ricordo ma... senza tirare fuori un euro, pesando magari di farla franca in mezzo alle migliaia di turisti che negli ultimi week end hanno ’invaso’ le Cinque Terre. E’ invece finito con una denuncia il soggiorno ’a sbafo’ di un 55enne turista francese. Nel pomeriggio del 1° maggio, approfittando della presenza di numerosi turisti nelle vie di Riomaggiore, si era impossessato di alcuni souvenir da due attività commerciali per poi allontanarsi senza pagare. I negozianti si sono però accorti dei furti e contattato i carabinieri di Riomaggiore, che hanno di lì a poco fermato e perquisito il 55enne trovandolo in possesso di alcuni coltellini ed altri souvenir appena rubati. Nei suoi confronti è così scattata la denuncia per furto aggravato e per detenzione di un coltello lungo 16 centimetri.

Finita lì? No, perchè una volta in caserma, il cittadino transaplino ha anche ammesso di aver pernottato in una struttura ricettiva della zona da cui si era allontanato senza pagare. Per non aggravare ulteriormente la situazione e rimediare un’ulteriore denuncia (in questo caso con l’accusa di insolvenza fraudolenta), si è fatto accompagnare dai carabinieri dal titolare della struttura per saldare il conto.