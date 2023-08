Ruba le cuffie ad una donna, rintracciato dall'app e denunciato dalla polizia

La Spezia, 26 agosto 2023 – Due denunciati durante il servizio di controllo disposto dalla questura giovedì. L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha denunciato un uomo di 27 anni responsabile del reato di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con precedenti anche per reati contro la persona e il patrimonio, l'uomo si è reso protagonista di due diversi episodi.

Nella notte è stato individuato dalle volanti nei pressi della Stazione centrale della Spezia in possesso di cuffie auricolari sottratte ad una donna che nella serata precedente aveva subito il furto di uno zaino all’interno del quale, oltre al portafoglio con denaro e carte di credito, conservava anche proprio quei dispositivi elettronici. Nell’occasione, la donna ha fornito un importante contributo al rintraccio dell’uomo, indicando agli operatori la zona in cui si sarebbero potute trovare le cuffie tramite la app di localizzazione del proprio smartphone.

In seguito l’uomo ha tentato di effettuare pagamenti in una tabaccheria del centro cittadino mediante utilizzo fraudolento di una carta di credito che, da ulteriori successivi accertamenti, è risultata intestata alla stessa donna. Giunta la segnalazione, gli uomini dell’Upgsp hanno provveduto all’immediato rintraccio dell’uomo, che deteneva ancora nella sua disponibilità la carta di credito.

Gli operatori hanno riconsegnato alla legittima proprietaria le cuffie e le carte di credito mentre il 27enne, accompagnato in Questura per gli accertamenti e l’esatta identificazione, è stato denunciato.

Nel pomeriggio dello stesso giorno gli operatori della volante, insieme ad un equipaggio del Reparto prevenzione crimine Toscana, nel corso di un controllo in piazza Verdi, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto e guardandosi ripetutamente intorno come ad aspettare qualcuno. L’uomo, identificato dalla polizia, è risultato avere numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 0,20 grammi di sostanza stupefacente, di cocaina, occultati all’interno della cover del telefono cellulare, denaro in contante per 400 euro suddiviso in banconote di piccolo taglio di cui non sapeva giustificare la provenienza, essendo privo di reddito e di occupazione, oltre ad un cellulare dal quale riceveva costantemente messaggi di potenziali acquirenti.

L’uomo, accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, è stato indagato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Marco Magi