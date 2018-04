La Spezia, 18 aprile 2018 - Un giovane è stato inseguito e catturato dopo una colluttazione con la polizia: il giovane è accusato di aver rubato cellulari ai pazienti ricoverati in ospedale e a un'infermiera. Per sfuggire alla polizia ha tentato di ferire un agente con un coccio di bottiglia e si è allontanato in bicicletta. Ma è stato fermato poco lontano dall'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Il giovane avrebbe rubato tre cellulari ad altrettanti pazienti, uno dei quali era era sotto operazione chirurgica. La presenza sospetta del giovane in ospedale era stata segnalata da un derubato, un uomo di 80 anni, che si era accorto della sparizione del suo telefonino. Il giovane è stato rintracciato nel reparto di ortopedia, dove ha avuto una colluttazione con una poliziotta. Da lì l'inseguimento e la cattura. Il giovane aveva con sè bottiglie di birra, cellulari, chiavi di alcune sale dell'ospedale. È stato denunciato per furto.