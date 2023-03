Rsa Mazzini, futuro incerto I sindacati attaccano Asl "Aspettiamo una risposta"

Dopo le recenti novità emerse in sede di Consiglio Comunale riguardanti il futuro incerto della Rsa Mazzini, le segreterie spezzine di Cgil ed FP Cgil denunciano la "mancanza di risposte" da parte di Asl 5. "Come organizzazioni sindacali abbiamo unitariamente più volte richiesto un incontro con la Direzione aziendale di Asl, per conoscere il destino dei lavoratori che operano in alcuni settori fondamentali per l’assistenza ai cittadini della provincia spezzina: il servizio di assistenza domiciliare, quello di hospice ed il Mazzini. Purtroppo da mesi, Asl 5 non fornisce risposte e nega la convocazione di un incontro su temi così importanti e delicati".

"Chiediamo quindi – continuano Cgil ed Fp Cgil – un confronto, in particolare sul Mazzini, per avere certezze e garanzie da parte del Comune sul mantenimento della valenza pubblica del servizio".

"L’incontro da tempo richiesto ad Asl, sarà utile anche per conoscere quali tempistiche sono previste per la riapertura della Rsa, cosa accadrà al personale coinvolto e quanto ancora la città dovrà rimanere priva di un servizio fondamentale come quello fornito dal Mazzini. Analogo appello rivolgiamo affinché sia chiarito definitivamente anche il futuro degli altri servizi (Adi e Hospice), su cui si ipotizza da tempo una totale riorganizzazione con un possibile cambio di gestione. Non intendiamo aspettare oltre: Asl 5 e Comune ci convochino".