Royal, Legambiente teme manovre speculative

"Legambiente guarda con preoccupazione l’istanza per trasformare in case l’hotel Royal" lo sostiene il leader Stefano Sarti dopo aver letto su La Nazione la notizia dell’istanza presentata dalla società proprietaria del complesso dell’Ulivo riconducibile alla famiglia Paletti, già proprietaria del Gran Hotel di Porto Venere e dell’area della ex cava Carlo Alberto alla Palmaria.

"Si creerebbe un precedente con un depauperamento dell’offerta turistica in favore di una mera speculazione edilizia" dice Sarti con ciò ricalcaldo le idee esternate dal vicesindaco Emilio Di Pelino che avevamo contattato per verificare la notizia dell’istanza relativa al cambio di destinazione d’uso del Royal, da alberghiero a residenziale. Secondo Legambiente queste operazioni sono "molto pericolose perché spesso accade che, con una mano chiedi di costruire strutture ricettive per eliminare il degrado, e poi con l’altra fai facile cassa convertendole a civiliabitazioni".

E il discorso si apre ad un’analisi parallela. "Ci fa strano che un gruppo immobiliare così capace non abbia fatto le opportune valutazioni prima dell’acquisto del Royal. Temiamo che una simile sorte possa toccare alla struttura che si sta realizzando a Carlo Alberto".