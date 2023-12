Rotavirus, riaperte le spiagge. Paoletti revoca l’ordinanza: "Enorme danno di immagine"

Centocinque giorni. Tanto è durata la chiusura delle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo paese, avvenuta il 2 settembre a seguito dei casi di rotavirus patiti da bambini che avevano frequentato i due arenili. Una vicenda che ha visto anche il coinvolgimento dell’Istituto superiore di Sanità e che arriva finalmente a un primo punto di svolta, nonostante la questione sia tutt’altro che chiusa, tanto che nell’ordinanza si fa riferimento alla creazione di un’area cuscinetto, che sarà resa inaccessibile da una recinzione, attorno ai canali che sfociano nelle due spiagge. "Dalle analisi eseguite dall’Iss – si legge nell’ordinanza – il rotavirus è scomparso nei campionamenti eseguiti nelle sabbie più vicine al Portiolo e Fosso della Costa, mentre permane una carica residuale nei campionamenti a maggior distanza. Allo stato non vi è rapporto tra la contaminazione dei canali e lo stato degli arenili". Soddisfatto il sindaco Leonardo Paoletti, che ieri ha revocato le ordinanze. "Abbiamo lavorato con l’obiettivo di riaprire le spiagge il prima possibile, anche a stagione conclusa: era impostante mandare il messaggio che le nostre spiagge non sono inquinate. Sebbene non sia risolta la situazione, non sussistono più le condizioni di contaminazione accertate a settembre. Non è un punto di arrivo, ma di partenza. Acam ha fatto alcuni interventi sulla rete, ma non sono soluzioni definitive: permangono ancora alcune fragilità che vanno sanate, per questo la riapertura non sarà totale ma ci sarà una zona di sicurezza attorno ai canali" dice Paoletti, secondo cui "è accertato che la contaminazione derivi da reflui fognari fuoriusciti dall’impianto fognario pubblico. Ciò è comprovato anche dalle ultime analisi di Arpal". Per il sindaco "sicuramente si dovrà intervenire sulla rete fognaria in modo importante, con tempistiche lunghissime e investimenti pesanti". Per domani è prevista una riunione del tavolo tecnico attivato dal Comune, che nel frattempo ha deciso di procedere "con gli esposti alla Procura della Repubblica nei confronti di Acam, perché a causa delle negligenze negli interventi di manutenzione non pianificati con accuratezza sulla rete fognaria, ha generato un danno anche di immagine proprio nell’anno in cui Lerici è Best Tourism Villages: per questa situazione devono essere accertate responsabilità e pagati indennizzi". Intanto prosegue serrata anche l’indagine della Procura (fascicolo aperto dal pm Elisa Loris; ndr) per individuare eventuali responsabilità dell’accaduto.

Matteo Marcello