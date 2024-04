Rotavirus in spiaggia: "Giusto chiuderle"

"Legittimamente il Sindaco, su proposta della competente azienda sanitaria, ha deciso di vietare precauzionalmente l’accesso alle spiagge e i bagni in mare, sulla base delle indagini epidemiologiche esperite dalla stessa Asl, che aveva riscontrato un elevato numero di casi di gastroenteriti virali tra gli utenti del sito, pur non sussistendo certezza assoluta né in ordine alla presenza del rotavirus, né, conseguentemente, in merito all’idoneità della misura ad arginare il focolaio". Così ha sentenziato il Tar, rigettando il ricorso presentato da tre società concessionarie di altrettante spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra e San Terenzo, che avevano impugnato l’ordinanza con cui il sindaco di Lerici il 2 settembre 2023 aveva chiuso precauzionalmente le spiagge a seguito della segnalazione di Asl5 circa casi di rotavirus riscontrati in persone che avevano frequentato i due arenili. Per il Tar "i risultati delle analisi condotte dall’Istituto superiore di sanità sui campioni prelevati hanno confermato che, in effetti, l’area era contaminata dal rotavirus e da altri virus intestinali, a causa dell’inquinamento fecale dei canali di scolo, tanto che lo stesso Iss ha evidenziato che l’adozione del provvedimento inderdittivo ha consentito di contenere l’epidemia". Ai fini della legittimità del provvedimento, per il Tar "non occorre stabilire se la contaminazione da rotavirus sia stata effettivamente cagionata dal degrado della rete fognaria o se tale ammaloramento sia imputabile a incuria dell’amministrazione comunale. Il provvedimento è stato assunto a tutela della salute, che dev’essere protetta a prescindere dalla ordinarietà o straordinarietà delle cause e dall’eventuale negligenza che l’abbia originata".

Matteo Marcello