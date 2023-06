’Romagna Mia’, musica e solidarietà insieme sul palco dello Smood

Lo Smood diventa Social Mood. Domani, nel locale di Ceparana, si svolgerà ‘Romagna Mia’, una serata di solidarietà in la collaborazione di varie realtà associative del territorio ligure-apuano (tra cui l’associazione MagArt e Centro studi e formazione Mercurio), per sostenere i cittadini romagnoli colpiti dall’alluvione. Il ricavato verrà devoluto all’agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia Romagna. La proposta è una cena-concerto esclusiva. Oltre alla presenza del duo romagnolo Violet, composto da Marcello Sutera (musicista, arrangiatore e produttore) e Rossella Cappadone (cantante, già voce ufficiale di Fifa 2022), la cena sarà affidata al premiato e noto chef Massimo Bonucelli, accompagnato dalla sua socia Manuela Valsega, degli Osti Tosti, presidente e vicepresidente del circolo ‘Aglio e Oglio’ di Carrara. illustri. Presenti tra gli altri, lo chef decoratore-maestro di intaglio Claudio Menconi e Giuseppe Franciamore, resident manager dell’albergo Pietrasanta. Ingresso su prenotazione al 328 7671213 anche Whatsapp. La serata completa costa 50 euro, 30 soltanto il concerto. "Chi non potesse partecipare, ma volesse contribuire – spiegano gli organizzatori – può fare un’erogazione liberale, detraibile tramite la ricevuta che l’associazione culturale Sign Music Desk rilascerà. Iban IT56F0103010700000001179205 causale ‘erogazione liberale a favore dei cittadini alluvionati Emilia-Romagna’. m.m.