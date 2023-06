Roma, abbraccio al reduce "Con il cuore ai Caduti"

LA SPEZIA

Ha ricevuto l’applauso più lungo tribunato ai decorati. Il battimano, montato secondo dopo secondo, si è risolto in abbraccio ideale, dalla tribuna d’onore alla gente semplice assiepata lungo la passeggiata Morin e il molo Italia. Così l’omaggio a Gustavo Bellazzini, 101 anni, spezzino. E’ l’ultimo di 622 reduci della corazzata Roma centrata e affondata, nel golfo dell’Asinara, dai bombardieri tedeschi il 9 settembre del 1943, dopo la partenza dal porto della Spezia per raggiungere le forze alleate angloamericane a Malta. Allora Gustavo, nato il 29 settembre del 1921, aveva poco meno di 22 anni. Era imbarcato come fuochista, col grado di comune di prima classe. Ieri ha ricevuto la Decorazione d’Onore Interforze. A porgergli la medaglia è stato il ministro Guido Crosetto. Durante la lettura delle motivazioni del riconoscimento le mani di entrambi si sono strette forte; ministro e superstite avevano gli occhi chiusi. Il pensiero era ai 1.393 marinai i cui corpi riposano nel Sacrario a 1200 metri di profondità. Il riconoscimento a Gustavo è arrivato per aver custodito e tramandato la memoria della tragedia, per il senso di appartenenza al Paese al di là dei capovolgimenti della storia: l’Italia è sempre l’Italia.

Un anno fa, nel raduno dei centenari organizzato dal Comune, Gustavo aveva espresso un desiderio: "Vorrei che la città dedicasse un monumento al Caduti della Roma". Non è stato ancora accontentato. E lui ha rilanciato con un altro desiderio, più assecondabile, con la salute che si ritrova, la volontà che lo anima, la disponibilità sempre manifestata ad essere presente là dove si ricordano la Roma e il suo equipaggio: "Vorrei tornare sul luogo del naufragio per essere vicino ai marinai che persero la vita. I ricordi sono indelebili".

Cosa ricorda del salvataggio?

"Mi lanciai in mare quando ormai l’acqua era arrivata al trincarino; nuotai per uscire dai gorghi; raggiunsi una nave della scorta a 200 metri di distanza; fui recuperato a bordo. Io sono qui ma il mio cuore è laggiù". Gustavo ha già annotato sull’agenda l’invito giuntogli dalle autorità dell’isola Minorca - dove esiste un museo che ricorda l’assistenza lì data ai naufraghi della Roma - ad essere presente alla cerimonia in programma a settembre. "Andremo" dice la figlia. Se poi ci fosse una cerimonia anche sul mare dell’Asinara, Gustavo avrebbe il piacere di esserci.

"Sarebbe molto bello se ciò accadesse. Oggi siamo a tre quarti dalla chiusura del cerchio..." dice Roberta Bulgarelli, assessore alla cultura del comune emiliano di San Possidonio giunta alla Spezia sulle ali della memoria del conterraneo Carlo Bergamini, l’ammiraglio della corazzata Roma che riposa sui fondali del golfo dell’Asinara.

Corrado Ricci