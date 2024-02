Rocchetta, esche avvelenate per uccidere i lupi

Esche avvelenate per uccidere i lupi. Accade alla Rocchetta di Lerici, dove l’avvelenamento di un cane – fortunatamente salvato grazie alla protezza dei padroni – ha portato ieri mattina i carabinieri forestali a battere palmo a palmo l’area collinare a caccia di ulteriori bocconi pieni di veleno, probabilmente abbandonate con l’obiettivo di uccidere i lupi, la cui presenza è ormai accertata da tempo. La vicenda prende le mosse da un episodio di qualche giorno fa: una donna che stava portando a spasso il proprio cane nota l’animale mangiare nei pressi di una busta. Poco dopo il cane si sente male e solo la disperata corsa in una clinica veterinaria permette di sventare il peggio, con i medici che certificano l’avvelenamento. Da qui la decuncia ai carabinieri e le segnalazioni alle guardie faunistiche regionali, che hanno innescato l’intervento degli uomini dell’Arma. Ieri mattina, i carabinieri forestali si sono presentati con i cani molecolari anti veleno, con l’obiettivo di rintracciare altre potenziali esche sparse nel territorio. Non sono stati trovati altri bocconi avvelenati, ma l’attenzione rimane comunque alta, per una situazione che ha allarmato decine di famiglie: è opinione diffusa che le esche possano essere state lasciate per avvelenare i lupi che arrivano in zona.

mat.mar.