Roberto Vecchioni al Teatro Civico Lectio magistralis per le scuole

Al Teatro Civico, oggi alle 11, lectio magistralis di Roberto Vecchioni, che tratterà, per gli studenti degli istituti scolastici spezzini, il tema del valore dei classici nella società contemporanea. Questa iniziativa, promossa dal Comune della Spezia con il contributo di Regione Liguria, è una delle tante organizzate e che sono dedicate al centenario del Palazzo degli Studi Principe Umberto di piazza Verdi, dove ha sede il liceo Costa e che sono culminate il 24 maggio, proprio nell’istituto, tra esperienze immersive, arte digitale, percorsi espositivi, convegni, il 1° certamen Portus Lunae ed esibizioni coreutiche. Vecchioni, oltre ad essere un famoso cantautore vincitore di alcuni tra i festival e i premi più celebri della musica italiana, è stato per oltre 30 anni docente in diversi licei classici ed è un appassionato studioso di greco antico, in grado di tradurre classici greci senza uso di dizionari