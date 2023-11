Roberto Braida espone ’Oikos’ a Treviso

Con la nuova personale ‘Oikos’, lo spezzino Roberto Braida presenta alla Casa dei Carraresi l’esito della sua evoluzione più recente. Da sabato a martedì 28 novembre, la mostra curata da Alessandra Redaelli, presentata da Casa d’Arte San Lorenzo e organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Techne – patrocinata dalla Regione Veneto – che comprende circa 50 opere ad olio su tela e tecnica mista dell’artista, accolte all’interno di una delle sedi più prestigiose di Treviso. Declinati in lunghe pennellate ininterrotte – condotte senza staccare mai il pennello dalla superficie – e costruiti come paesaggi nella scansione degli spazi intorno a un immaginario orizzonte, i lavori in mostra (tutti inediti) raccontano visioni interiori e spazi emotivi condotti su un uso simbolico e suggestivo del colore.

Rossi pieni, resi per stratificazioni, luminosa foglia d’oro, blu dilaganti che stemperano negli azzurri e nei verdi acidi per concentrarsi in abbacinanti squarci di luce, e poi lilla, viola e rosa danno vita a un viaggio visionario tra albe e tramonti primordiali, dove l’immagine del mare è sempre suggerita e mai reale e dove la linea di separazione tra cielo e terra altro non è che un punto di equilibrio offerto allo spettatore come appiglio per un viaggio all’interno dei propri desideri e delle proprie emozioni. La mostra di Roberto Braida è di grande attualità e forza poetica. È un progetto ambizioso che vede coinvolti nella sua organizzazione anche Matteo Scavetta, Alice Salvatico e Roberta Bani di Techne Art Service. Visitare dal vivo l’esposizione, nei suggestivi spazi di Casa dei Carraresi a Treviso, è un’occasione per compiere un viaggio ravvicinato nell’intenso mondo pittorico del maestro ligure.

m. magi