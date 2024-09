Rixi pronto a scendere in campo: "Se Meloni lo chiede, mi candido"

"Nel centrodestra siamo una squadra e se me lo chiede la premier Giorgia Meloni mi candido". Edoardo Rixi, attuale viceministro del Mit fa un passo avanti verso una sua possibile candidatura, come annunciato l’altra sera nel corso della festa regionale di Fratelli d’Italia a Beverino. L’ultima giornata, prevista ieri, è saltata per l’allerta meteo che ha colpito tutta la provincia. "Consideriamo però – ha aggiunto Rixi – che alle recenti Europee siamo andati pari con il centrosinistra ed è una sfida, quella che ci attende, che si deciderà per poche migliaia di voti. Visto che abbiamo persone che hanno fatto l’assessore per tanti anni potremmo scegliere un civico che allarghi lo schieramento". Un riferimento al vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, candidato preferito da FI e Lega. Ma anche un’apertura decisamente più possibilista all’eventualità che sia proprio Rixi il candidato. Anche Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice di Noi Moderati e Lista Toti, già assessore ligure e nome preferito dall’ex governatore Toti e da FdI, ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi

"Confermo la mia posizione. Mi chiesto di candidarmi Matteo Rosso e sono pronta. Non considero un problema la mia qualità di testimone nell’inchiesta Liguria anche se ho letto cose spiacevoli in questo senso". Fra i presenti a Beverino il presidente del Senato Ignazio La Russa e il deputato di FdI Giovanni Donzelli. Sulla presa di posizione di Rixi, è arrivato il commento di Andrea Orlando, indicato come candidato del centrosinistra alle prossime regionali. "La sua candidatura politicizza la competizione e la lega al tema dell’unità del Paese e che fa prevalere, al di là dei toni e delle modalità comunicative, la parte più estrema della coalizione".