Rixi e Bucci per tracciare la rotta ligure

La logistica italiana per l’Africa è il tema portante della seconda giornata di ’A Bridge to Africa’, e a scendere in campo sono i terminalisti e le aziende dei porti della Spezia e Marina di Carrara in prima linea nei traffici con il continente africano. Questa mattina, l’interessante Tavola rotonda intitolata ’Il cluster marittimo della Spezia e di Marina di Carrara proteso verso l’Africa’ vedrà gli interventi di Gianluca Agostinelli, presidente del Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara, di Salvatore Avena segretario delle associazioni del Porto della Spezia, e la partecipazione di Carlo Freni, executive director di Fhp, Il ceo di Contship Italia, Matthieu Gasselin, il ceo della Dario Perioli, Michele Giromini, Alessandro Laghezza presidente dell’omonimo gruppo, Antonio Musso managing director di Grendi Trasporti Marittimi, e Mauro Solinas, external relations director di Tarros Group.

A seguire, un’altra tavola rotonda, intitolata ’Le aziende logistico marittime internazionali e l’opportunità Africa’, che vedrà la presenza tra gli altri di Sabrina Falceri, Med Business Head di Evergreen Group, e di Marco Ferrari e Zeineb Abdellaoui per Ignazio Messina Tunisie. La seconda e ultima giornata dell’evento vedrà soprattutto incontrarsi sul palco dell’auditorium del porto Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (nella foto) e Marco Bucci, neo presidente di Regione Liguria: una buona occasione per fare il punto della situazione e tracciare la rotta dei porti liguri, oggi tutti commissariati e in attesa di un nuovo presidente.