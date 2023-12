Rivista targata Argenti. Le opere del maestro in un book personalizzato

E per regalo di Natale? Una bel libretto composto personalmente, comprendente una quindicina di opere di Manlio Argenti. La produzione pittorica dell’artista spezzino Manlio Argenti scomparso nel 2011 ha un carattere eclettico e bulimico. Per economizzare sul materiale, i supporti sono i più disparati: manifesti pubblicitari, in cartone o carta, cartoncini di inviti a mostre, campionari di carta da parati, fogli sparsi. Nella sua casa-studio, dove ora vive l’artista Lorenzo D’Anteo, diverse centinaia le opere. Molte vendute ai collezionisti e appassionati negli anni scorsi, tantissime altre ancora a cui trovare un proprietario, attraverso varie ‘Dispersioni’ in quella location e alla Gandolfo Gallery.

Un gruppo di professionisti si è occupato del restauro e... dell’assemblaggio. Sì, perché per dare un senso a quanto da lui realizzato su questi supporti effimeri, difficilmente apprezzabili singolarmente, hanno pensato alla possibilità di fruirli nella forma di ‘Rivista’, cioè una raccolta sfogliabile che permette di passare da una tecnica all’altra, da un soggetto all’altro senza gerarchie e godere della incongruità o delle assonanze che si creano negli accostamenti casuali. "’La Rivista’ – spiegano – di cui abbiamo finora preparato e disperso in circa 85 esemplari, è composta di circa 15 fogli. La sequenza e l’orientamento sono a scelta di chi fa la selezione e in vista del risultato finale che si ottiene quando, bucando i fogli, si inserisce la spirale metallica, che tiene tutto insieme. Sabato 23 dicembre, però, invitiamo tutti a preparare la propria rivista ‘Rivista’, scegliendo e componendo a vostro piacimento i fogli di Argenti che metteremo a disposizione. Sarà un’occasione per trascorrere un po’ di tempo immersi nel suo immaginario visivo e di condividere un momento di lavoro creativo insieme a noi". Appuntamento alla Gandolfo Gallery di via Roma, dalle 16.30 alle 21, dove sarà ancora possibile visitare la mostra dei dipinti allestita fino al 20 gennaio e, per questa occasione, integrata con altre 10 opere del maestro spezzino.

Marco Magi