Riviera tra sviluppo e tutela La Guida blu ci bacchetta Tagliate le vele al nostro mare

Poche luci e tante ombre per le località dello Spezzino nell’ambito della Guida Blu ‘ Il Mare più bello’ con cui Legambiente e Touring Club ogni anno segnalano i Comuni che più si impegnano per migliorare la qualità ambientale attraverso il vessillo delle Vele. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale. Nella classifica 2023, Vernazza, Riomaggiore e Monterosso passano da 5 a 4 Vele, in calo rispetto al 2022, mentre Porto Venere perde addirittura due vele, passando da 4 a 2. A pesare in negativo sulla Liguria e sui risultati ottenuti, sono gli indici relativi al parametro ‘stato delle aree costiere’ che indaga la pressione sui sistemi idrici, l’affollamento dei turisti, il peso delle seconde case rispetto alla capacità abitativa totale, il rapporto aree edificatearee naturali protette e, in particolare, il peso che ha nella classifica l’indice di congestione turistica. "Per questo – afferma Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – il comprensorio delle Cinque Terre ha ridotto di una vela la propria performance, rispetto a un tema che è di interesse, impatto e difficile gestione per diversi comuni in Italia. Il Parco nazionale delle Cinque Terre e i Comuni stanno provando a mettere a sistema alternative che portino a una decongestione del territorio, ma le pressioni e gli interessi economici che determinano il sovraffollamento turistico sono pesanti. Agli Stati Generali che il Parco ha organizzato per affrontare anche questo tema abbiamo proposto la creazione di un ufficio operativo supportato da Regione e Prefettura, che devono avere maggior protagonismo, per affiancare l’ente Parco determinando le migliori soluzioni e poter accelerare la protezione ambientale e sociale che l’overtourism sta depauperando".

In generale, in Liguria diminuiscono le Vele con Rapallo, Moneglia, Lavagna, Sestri Levante e Santa Margherita che da 3 Vele passano a 2, mentre mantengono le tre Vele dello scorso anno Portofino, Camogli e Sori. A ponente, raggiungono tre Vele i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Camporosso al mare; due Vele a Finale Ligure, Noli, Varazze, Andora, Bergeggi, Ceriale e Celle; Ospedaletti, Bordighera e Diano Marina una sola Vela.