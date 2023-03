Riunione sul futuro della rada Il cronoprogramma fa discutere

La rada di Lerici è in rampa di lancio, il progetto pontili pare ormai definito in tutti i suoi aspetti. Oggi in sala consiliare si terrà una delle ultime (e probabilmente decisive) riunioni propedeutiche all’invio del progetto al Ministero per l’iter di approvazione. Parteciperanno il sindaco Leonardo Paoletti, il vice Marco Russo, gli assessori competenti, l’architetto Ivano Pepe e l’architetto Ilaria Bernazzani, responsabili lavori pubblici e urbanistica, Massimo Gianello presidente della partecipata comunale Stl, il Circolo Velico Erix che realizzerà parte del progetto; il professor Benassai dell’Università Partenope e l’ingegner Procida incaricati della progettazione. Presenti anche i ricercatori di Enea ai quali è affidato lo studio dei fondali e la possibilità di utilizzo dei pontili come strumento di monitoraggio delle acque. Intanto divampa lo scontro politico con la minoranza ‘Cambiamo con passione’ che chiede il cronoprogramma dei lavori. "Non è stata – dicono Arianna Bucci e Gabriele Fresco – presentata alcuna osservazione tecnica nei termini di legge previsti. Ci pare grave e rappresenta un elemento di attenzione". "E’ assurdo – ribatte Paoletti – IL cronoprogramma richiede un progetto definitivo approvato, cui stiamo pervenendo. Solo da quel momento si potranno programmare le tempistiche"

Euro Sassarini