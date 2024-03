"Ritrovo emozionante degli ex allievi dell'Oto Melara a Portovenere: ricordi e gratitudine per una storia di impegno e sacrificio" Ex allievi della scuola aziendale dell’Oto Melara si riuniscono a Portovenere per celebrare la loro storia e ricordare i compagni scomparsi, in un'atmosfera di affetto e gratitudine per il passato.