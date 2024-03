Ritratto di Ceccardo in vicolo Bonicella

Il ritratto del poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi sarà il tema affrontato nell’incontro organizzato dall’associazione culturale In Sarzana presieduta da Monica Faridone. Nell’occasione nella sede dell’associazione da poco inaugurata in vicolo Bonicella nel centro storico cittadino sarà ospite la professoressa Francesca Bello autrice del libro dal titolo ’Ceccardo Roccatagliata Ceccardi: diario di un viandante solitario. L’ulteriore coscienza’. L’autrice del testo dialogherà con il professor e grande conoscitore della storia locale e dei suoi interpreti Egidio Banti mentre il musicista sarzanese Andrea Giannoni leggerà alcuni versi, accompagnato dal suono della sua famosa e inconfondibile armonica, del poeta al quale è intitolata la scuola media nel Comune di Luni. Questo primo evento poetico, in programma oggi alle 18, si inserisce nel progetto con il quale con il quale l’associazione InSarzana intende dare risalto ai poeti della zona per farne conoscere le opere e il pensiero. Iniziando con il poeta lunense Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e proseguendo nei prossimi mesi con un intenso calendario di eventi.