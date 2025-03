Ritratti lunigianesi. Angella alla Mazzini

Lo scrittore Marco Angella presenta, oggi alle 17.30 alla biblioteca Mazzini, il suo libro ‘La Lunigiana in dieci ritratti’. La Lunigiana è il filo conduttore di questo volume di Angella che raccoglie una serie di interviste rivolte a intellettuali che hanno segnato gli studi sul territorio nel corso degli anni. L’autore, rivolgendosi a ricercatori di storia, etnografia, archeologia, antropologia, archivistica, arte, filosofia, arti visive riesce ad indagare l’anima identitaria della Lunigiana portando i lettori per mano attraverso un vero e proprio viaggio letterario. Con Angella dialoga Rina Gambini. Si tratta di un appuntamento di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, dedicata agli autori spezzini che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per presentare i loro libri. La partecipazione all’evento è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.