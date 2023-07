Ritratti femminili in musica e parole Due settimane piene di eventi

Da Golfo dei Poeti a Golfo della Classica: dal 21 luglio al 6 agosto settima edizione del Lerici Music Festival, kermesse ideata dal maestro Gianluca Marcianò. Il tema scelto per il 2023 parte da un sentito tributo: "L’anniversario dalla nascita di Maria Callas mi ha dato il la per creare un programma interamente dedicato alle donne in musica". Spettacoli al via venerdì con "Lettere per Clara": musiche di Clara Schumann eseguite al piano da Costanza Principe, con la narrazione di Sandra Ceccarelli.

Sarà la prima di 17 date, fra Villa Marigola, rotonda Vassallo, la sala consiliare e piazza Santa Croce alla Serra. Il 22 luglio ’Eroine romantiche’ con il pianista Giuseppe Bruno. Il 23 sarà dedicato alla Conversazione sul violino come icona a cura di Florian Leonhard, liutaio, commerciante, restauratore ed esperto di strumenti ad arco; jazz la sera successiva con Work song, esibizione di Lorenzo Cimino e Bebo Ferra e Cristina Zavalloni. Tributo a Fanny Mendelssohn e Clara Shumann con Elly Suh, Adrian Brendel e Petr Limonov il 26 luglio, si prosegue il 27 con Miriam Prandi e le Suite per violoncello solo n. 4 e n. 5 di Bach e il 28 luglio, spettacolo "Quattro artiste per Ludwig": Costanza Principe al pianoforte, Clarissa Bevilacqua al violino e Miriam Prandi al violoncello, eseguiranno il Triplo concerto di Beethoven insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini diretta dalla venezuelana Glass Marcano. Grecia sul palco il 29, con la pianista Theodosia Ntokou, solista nel Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Dmitrij Šostakóvic, con la Filarmonica Arturo Toscanini, sul podio Jacopo Brusa.

E ancora, due serate dedicate alla musica operistica: il 31 luglio, Carmen Giannattasio, Sir Bryn Terfel e Joseph Calleja proporranno Storie e arie dal mondo dell’opera e, il 3 agosto, serata tributo a Maria Callas, nel centenario della nascita, a cui i tre aggiungeranno arie e duetti dalla Tosca di Puccini, accompagnati dall’Orchestra della Toscana diretta da Gianluca Marcianò. Ancora un tributo alle compositrici Fanny Mendelssohn ed Emilie Mayersarà il 4 agosto. Chiuderà il bandonenonista Mario Stefano Pietrodarchi, il 5 agosto, in un concerto dedicato a Milva sulla musica di Astor Piazzolla, e il 6 agosto con "Icone del cinema", insieme al soprano Carly Paoli, al violino di Elly Suh, al Pietrod…Archi Ensemble e al padrone di casa, Gianluca Marcianò. I biglietti sono acquistabili al box office in via Giannoni 6 a Lerici e nel circuito Vivaticket.