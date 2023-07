Ritorno di Blue Festival Arte, cultura e scienza per la conoscenza e la tutela del mare

Cultura, arte, scienza e divulgazione. Nell’ambito del 98° Palio del Golfo, dal 27 luglio, il Villaggio del Palio sarà il palcoscenico della seconda edizione di Blue festival: spettacoli e talk per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino, il suo prezioso habitat e condividere la cultura della blue economy. Ieri, in Comune, l’annuncio dei fondamentali del palinsesto, con rimando del programma di dettaglio è nel sito Internet del Palio. Si tratta di un antipasto - nel solco dell’idea ispiratrice di Roberto Besana riconosciuta dal presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello (nella foto), del format destinato a consolidarsi sulla rotta del centenario, col sostegno del Ministero del Mare e l’attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Comune della Spezia, AdSP​, Fondazione Carispezia e Comitato delle Borgate, ieri rappresentati dagli esponenti apicali. "Blue Festival -ha puntualizzato Peracchini - costituisce un’occasione unica per la conoscenza, la scoperta e la tutela del nostro ambiente marino, per la promozione di uno sviluppo sostenibile e del primato della nostra provincia: principale polo italiano nell’economia del mare".

Ha rilanciato Linda Messini, vice presidente Fondazione Carispezia: "Siamo lieti di aver partecipato quali enti promotori alla sottoscrizione del protocollo. Intendiamo promuovere e valorizzare sempre di più le peculiarità e le ricchezze ambientali legate alla cultura del mare". Concetti ribaditi dagli altri attori-sostenitori di cui sarà, intan​o, espressione plastica la fontana in largo Fiorillo, di prossima inaugurazione, dedicata al Palio e finanziata dall’​Authority. "Una chicca - ha spiegato il presidente Mario Sommariva - tra materiali speciali e configurazione ispirata alle borgate con le silhouette degli scafi orientati a raggiera verso le prime".

Il Blue festival sarà articolato per aree: Kids con laboratori pensati appositamente per i più piccoli e organizzati dalla cooperativa Zoe Gestione servizi culturali presso la Fondazione Carispezia; Blue Talk: occasioni di dialogo sulla scienza, sulla Blue Economy e sul tema dell’acqua. Per cogliere l’atmosfera del Festival sono state pensate le Experience dal cielo al mare. Divertimento e divulgazione nelle sezioni spettacoli dove l’arte racconterà le sfide ambientali e il pubblico potrà apprezzare la fotografia, la letteratura, la musica e i docu-film. Spazio anche per il gusto, con Food Blue; obiettivo: portare sostenibilità, qualità ed eccellenze nel piatto e nel bicchiere. Il 2 agosto 2023, il Blue Festival si arricchirà di uno stand della Marina Militare declinato alla categoria Palombari che quest’anno festeggia il 90° anniversario dalla sua istituzione.

Nell’ambito del programma, martedì 1° agosto, dalle 19 alle 20, la presentazione del libro ’Le Signore del Palio’ realizzato da Qn-La Nazione per valorizzare il Palio al femminile; interverrà il vice direttore de La Nazione Luigi Caroppo; hanno annunciato la loro presenza Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia; Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Palio del Golfo; Massimo Gianello, presidente Comitato delle Borgate e Francesca Micheli, vice presidente del Comitato delle Borgate.