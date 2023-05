Ritorno da scrittrice di Marina Piperno per raccontare il cinema sociale

Un ritorno da scrittrice alla Spezia per Marina Piperno, prima produttrice donna del cinema italiano che, insieme al marito regista Luigi Faccini originario di Lerici, ha dato forma a film di estrema qualità e vocati al sociale, nella convinzione di come il cinema rappresenti un formidabile strumento per dare voce agli ultimi e raccontare le storie di umanità che si innestano nella Grande Storia e permettono di meglio comprenderla. Il ritorno in città, con la memoria che immancabilmente andrà all’impegno pregresso per la crescita culturale del territorio e dell’amata Lerici, avverrà in occasione delle celebrazioni del premio Exodus, promosso dal Comune, in ricordo della grande pagina di solidarietà scritta alla Spezia nel maggio del 1946 per dare assistenza agli ebrei scampati ai campi di sterminio nel ritorno in Palestina, sulle navi Fede e Fenice.

La circostanza non è casuale. Marina, residente a Roma, ha infatti origini ebree. Un’appartenenza raccontata nel libro (edito da All Around) che presenterà: "Eppure qualcosa ho visto sotto il sole".

"Un libro - spiega Pietro Spila, tra più acuti studiosi del Cinema - scritto in prima persona che non smette mai di essere collettivo, dedicato alla generazione di chi ha creduto che con il cinema si potesse, in qualche modo, cambiare il mondo, e qualche volta, in momenti particolarmente favorevoli, è sembrato addirittura possibile". Un’idea e una pratica di cinema indipendente, dai budget misurati al centesimo, delle troupe piccole ma di alta qualità, di grandi e ben misurate ambizioni. "Mai si è ottenuto così tanto con così poche risorse" dice Spila.

Eppure qualcosa ho visto sotto il sole è un libro monumentale non solo per numero di pagine (816); è un’opera omnia, dove dentro c’è tutto: Storia e Politica, Religione e Filosofia, Cinema, Musica, Letteratura, e poi l’inesauribile geografia dei viaggi e degli incontri, passati anche al Golfo della Spezia.

C.R.