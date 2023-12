Ristrutturazione del Civico. Ok al progetto di fattibilità per il restauro degli interni

Nei giorni scorsi la giunta comunale, su proposta dell’assessore Pietro Antonio Cimino, ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto a interventi di ristrutturazione adeguamento del Teatro Civico della Spezia. "Il Civico rappresenta il fiore all’occhiello della città – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – con un cartellone degno dei più grandi teatri italiani e un pubblico che negli anni è cresciuto in modo esponenziale. Grande attenzione anche allo storico edificio ottocentesco, che deve rispondere ai più moderni criteri: dopo i lavori di efficientamento energetico ora interveniamo sulle poltrone, la sostituzione dei tendaggi, del sipario, delle imbottiture delle sedie dei palchetti, dei divani e dei rivestimenti in tessuto". "Si tratta – spiega l’assessore Cimino – di un progetto complessivo di riqualificazione degli arredi interni del nostro teatro che, dopo i lavori di ristrutturazione degli infissi, con questo ulteriore intervento ritroverà il proprio splendore". Il progetto di ammodernamento ha come obbiettivo quello di migliorare la struttura interna rendendola più accogliente e comoda per i numerosi spettatori che ogni anno frequentano il Civico. In particolar modo è prevista la sostituzione delle sedute e alcuni interventi per le messa a norma delle balaustre dei palchetti e del loggione, la sostituzione dei tendaggi, del sipario, delle imbottiture delle sedie dei palchetti, dei divani e dei rivestimenti in tessuto presenti, con altri che rispecchiano le caratteristiche delle nuove sedute. L’intervento è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici per un importo di un milione e 50mila euro: per il 2023 150mila euro di contributi regionali e 50mila euro di risorse comunali; per il 2024 850mila euro di contributi regionali.