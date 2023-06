Ristoranti in cerca addetti Contratto stagionale per dieci richiedenti asilo

Sono i richiedenti asilo a rispondere alla “fame” di personale dei ristoranti spezzini per il periodo estivo. Dieci giovani migranti ospitati dalla ‘Cittadella della Pace’ della Caritas a Pegazzano hanno seguito un corso formativo per svolgere compiti di cucina e sala e saranno impiegati come stagionali. Il progetto, promosso dalla prefettura in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Caritas e Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, è stato presentato ieri. "Rispondiamo così a due esigenze: la carenza di personale nella ristorazione e il bisogno di queste persone di riaffermare la loro dignità tramite il lavoro – ha detto il prefetto Maria Luisa Inversini –. Anche questa è una spinta all’integrazione". Il corso, che ha offerto anche nozioni base in tema di Haccp, si è svolto nel ristorante ’L’osteria della corte’ che vanta una citazione nella Guida Michelin. "Un’idea nata dalla richiesta delle aziende e dalla voglia di questi ragazzi di trovare il loro posto nella società", spiega il titolare Andrea Ferrero. Diversi i ristoranti che si sono fatti avanti per offrire un contratto di 3 mesi, tra cui La perla del fortino, Origami, Palati fini e Il caruggio di Porto Venere. "Il senso di restituzione è presente in tutti – osserva don Luca Palei, direttore Caritas –. Dopo l’accoglienza c’è un secondo tempo in cui questi ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco".