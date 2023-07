Rissa in piazza del Bastione, scene da far-west tra calci e pugni

Botte da orbi ieri pomeriggio in piazza del Bastione, con l’intervento di tre pattuglie della squadra volante. Erano da poco trascorse le 17,30 quando per cause che sono ancora al vaglio, un nutrito gruppo di giovani si è affrontato, prendendosi a calci e pugni davanti ai passanti, come se fosse una cosa normale.

Sono state scene da far-west per chi ha assistito, in particolar modo i negozianti della zona che si sono spaventati. Come detto infatti, la rissa ha coinvolto numerose persone, qualcuno è anche finito a terra. L’allarme è scattato e sul posto sono intervenute le volanti della polizia, tra il fuggi fuggi generale dei partecipanti alla rissa. "Sono scene che accadono troppo spesso – ha detto uno dei commercianti di piazza del Bastione – non ne possiamo più, basta con questa movida violenta".