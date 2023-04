Rissa con accoltellamento Due gruppi contrapposti infiammano l’Umbertino

Notte rovente, fra sabato e domenica, nel quartiere Umbertino per una contesa fra due gruppi contrapposti all’interno della comunità dominicana. Si ignorano ancora le ragioni dello scontro. Ma dalle parole grosse alla rissa il passo è stato breve, in un credendo di tensione. La miccia è stata accesa attorno alle 22 in via Firenze. Su whatsapp rimbalza un video che documenta i bollenti spiriti, ansia e proteste di residenti originari della Spezia per la situazione critica: parole ad alta voce, spinte, un’escalation sotto la cenere di risentimenti da approfondire sul piano investigativo. Attorno alle 24 è invece scoppiata una vera e propria rissa che ha avuto drammatiche conseguenze per un giovane dominicano: è stato colpito da varie coltellate al torace e ad una coscia.

Ancora ignote l’identità dell’aggressore e il movente. Certificate al Pronto soccorso le ferite da arma da taglio, guaribili in 32 giorni. Ferite leggere per altri contendenti. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Anche in questo caso, come successo per l’accoltellamento in piazza Verdi, ad agitarsi è anche la politica, attraverso il consigliere comunale Fabio Cenerini polemico con sindaco e assessore alla sicurezza. "La situazione è talmente sfuggita di controllo, che ci vorrebbe l’esercito a presidiare le strade, perché le forze dell’ordine sono troppo poche in relazione al livello di criminalità a cui si è giunti" promettendo di sollevare la questione in Consiglio comunale.