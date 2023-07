"Risorse pubbliche per l’ospedale per non mettere in ginocchio la Asl"

Lo studio commissionato dal gruppo consigliare regionale del Pd traccia un quadro disastroso della sanità pubblica ligure. E i dati recentemente diffusi da Cgil e Cisl non sono da meno. A focalizzare ancora una volta l’attenzione sullo stato di salute della sanità spezzina è il consigliere regionale del Pd Davide Natale.

1 Quali sono le vere emergenze?

"ll 9.9% dei liguri spende più di mille euro all’anno per curarsi e l’11,5% tra i 500 e mille. Una vera e propria tassa sulle spalle dei cittadini, la più iniqua che c’è, la tassa Toti che annualmente, in modo silenzioso, centinaia di migliaia di liguri annualmente devono pagare per colpa dell’organizzazione sanitaria ligure".

2 Quale rischio corrono i cittadini spezzini?

"Il tema è profondo e a rischio c’è il diritto sancito dalla Costituzione ad avere una cura. Inoltre, se la realizzazione del Felettino dovesse essere finanziata come pensata dalla giunta, con il pagamento da parte della Asl di 16 milioni di euro all’anno, ci troveremo difronte alla fine della sanità pubblica".

3 Che fare, dunque?

"Ancora una volta, chiediamo che vengano utilizzate le risorse, che ci sono, della finanziaria per l’edilizia sanitaria per fare uscire il privato dal finanziamento dell’ospedale in maniera che si possa realizzare senza dover impegnare l’Asl al pagamento di un canone insostenibile".