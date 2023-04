"Rischio taglio stipendi per i lavori delle ditte dei servizi cimiteriali"

Sos dei sindacati sul futuro occupazionale dei lavoratori delle imprese subentranti nell’appalto dei servizi cimiteriali, non senza accuse anche all’ammistrazione comunale. "Lo scorso 5 aprile – dicomo Daniele Viviani (Ilcams-Cgil), Clark Ruggeri (Fisascat Cisl) e Marco Furletti (Uiltrasporti-Uil) – si è tenuto un incontro con il Consorzio Leonardo, aggiudicatario della gara relativa alle operazioni e servizi cimiteriali all’interno dei cimiteri del Comune di Spezia. In occasione di tale incontro abbiamo avuto conferma della mancata applicazione da parte delle imprese subentranti nell’appalto dal prossimo 1 maggio, ai lavoratori interessati, delle condizioni di miglior favore previste dagli accordi sindacali di secondo livello, sottoscritti nel corso degli anni con le imprese che si sono succedute nell’appalto a partire dal 2007". Questo porterà "una consistente riduzione dei salari dei lavoratori con perdite anche di 500 euro mensili e costituisce una violazione della clausola sociale predisposta dalla stazione appaltante". Le stesse organizzazioni sindacali hanno quindi chiesto un incontro urgente all’amministrazione comunale "con la convocazione di una riunione congiunta con il Consorzio Leonardo per definire un accordo tra le parti, ma ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro da parte dell’assessore competente. In assenza di convocazione da parte dell’amministrazione, saremo costretti a mettere in campo le conseguenti iniziative di lotta e di protesta".