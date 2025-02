Rischio caduta di calcinacci, aree transennate

Piovono calcinacci, divieto d’accesso in Procura. Da ieri, uno degli ingressi al piano dedicato alla magistratura spezzina è reso inaccessibile da alcuni cartelli e dal canonico nastro bianco e rosso (nella foto). Il motivo? Il rischio di distacco di parti ammalorate dalla copertura del soffitto, col personale, gli avvocati e gli stessi magistrati che non hanno potuto fare altro che allungare il proprio tragitto per recarsi nelle aule e negli altri uffici del palazzo. Una situazione peraltro ben nota in quell’area dell’edificio, dato che da mesi per lo stesso motivo è interdetta con nastro e cancelletto anche una delle rampe che porta alla balconata della sala della Corte d’Assise.