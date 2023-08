Rischio attentati all’ex Oto Giro di vite sugli anarchici

Leonardo-Oto Melara tra i potenziali obiettivi degli anarco insurrezionalistiti con cuore pulsante a Carrara. Emerge da un’inchiesta a lungo raggio della Digos spezzina, coordinata dal procuratore di Genova Nicola Piacente e sviluppata insieme agli agenti del capoluogo ligure. L’indagine ha portato ieri mattina all’alba all’esecuzione di nove misure cautelari per i reati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica a carico di altrettanti militanti anarco-insurrezionalisti appartenenti al gruppo legato al circolo anarchico "Goliardo Fiaschi" di Carrara. L’indagine dei poliziotti ha messo in evidenza l’esistenza di un’associazione con finalità di terrorismo dedita, scrive chi indaga, "all’ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione della pubblicazione clandestina denominata "Bezmotivny - Senza Motivo, quindicinale divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista, la cui prima edizione risale al dicembre 2020". Nella medesima attività di polizia giudiziaria, sono sottoposti a perquisizione anche il circolo "Goliardo Fiaschi" di Carrara e la tipografia "Avenza Grafica" a Massa - quest’ultima anche oggetto di sequestro - luogo ove veniva stampato clandestinamente il periodico d’area "Bezmotivny". Un indagato di 27 anni è destinato al carcere, tre - di età compresa tra 56 e 35 anni - agli arresti domiciliari, altri cinque, di età compresa tra i 47 e i 29 anni, all’obbligo di dimora. "Sul quindicinale - spiega la procura - vengono celebrati il ferimento (ad opera di Alfredo Cospito e Nicola Gay) dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare ed altre azioni anarchiche; viene fatta apologia dell’attentato terroristico contro la sede della Lega a Villorba nell’agosto del 2018; si incita in un un articolo dal titolo Per la rivoluzione alla violenza rivoluzionaria e alla lotta rivoluzionaria per distruggere; a perseguire un innalzamento del livello dello scontro con le istituzioni, arrivando ad auspicare l’utilizzo di armi da sparo, nonché alla guerra sociale finalizzata a passare a fil di spada le gole degli sfruttatori".