Risarcimenti col turbo ai familiari degli esposti

Di fronte alla lentezza da lumaca della giustizia italiana a rispondere alle istanze di risarcimento che salgono dai familiari dei marinai deceduti a causa dell’amianto, una lezione di tempismo (comunque interessato...) arriva dagli USA. La posta in gioco è quella del ristoro ai familiari dei marinai che furono imbarcati su una serie di navi grigie donate dagli States all’Italia nel dopoguerra nell’ambito del Piano Marshall per sostenere la ricostruzione del Paese. Anche quelle unità (Aldebaran, Altair, Andromeda, Fante, Geniere, Laciere, Artigliere, Aviere, Grado, Caorle, Cavezzale, Bafile) erano imbottite di amianto. E le fibre killer, alla distanza, hanno presentato il conto. Per circa 200 militari italiani che ne hanno fatto le spese fino ad esalare l’ultimo tribolato respiro, i familiari hanno ottenuto risarcimenti diretti, senza avventurarsi in cause giudiziarie. Ciò è avvenuto per effetto degli affondi dell’avvocato Mitchell Cohen che, sotto lo spettro del contenzioso proiettato a saldi salati, ha innescato la disponibilità a procedere a risarcimenti extragiudiziali da parte di un colosso industriale (partecipato dallo Stato) che aveva avuto un ruolo primario nella costruzione e allestimento delle navi contaminate.

Ieri Cohen era al convegno di Afea e ha relazionato sul punto, tacendo il nome del soggetto erogante: "La riservatezza fa parte dell’accordo raggiunto", ha spiegato ricostruendo le trattative che hanno fatto effetto. "I risarcimenti - ha puntualizzato l’avvocato Sabrina Magni dello studio Leexè di Milano che lavora in sinergia con Cohen ed è referente di Afea - oscillano da 100mila dollari lordi per la morte provocata dal mesotelioma pleurico fino al 70mila per le patologie tumorali non polmonari. Con rappresentazioni puntuali sul piano del nesso causale, le istruttorie finalizzate al risarcimento durano un anno". In Italia, anche se le proiezioni del risarcimenti viaggiano più alte, ci vuole molto di più. Ma i risultati arrivano, come ha evidenziato l’avvocato spezzino di Afea, Sandra Biglioli relazionando su diritti e benefici agli ammalati e ai loro familiari a cornice della relazione del dottor Francesco Buono sulle questioni medico legali.

C.R.