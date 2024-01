Riprendono gli eventi di “Boost”

Boost, il progetto promosso da Fondazione Carispezia rivolto ai giovani e dedicato all’orientamento scolastico e lavorativo, prosegue nel mese di gennaio proponendo nuovi incontri gratuiti in Accademia dedicati ai temi del public speaking, del mondo del lavoro e della scrittura. Giovedì 11 gennaio si inizia con il primo modulo di Public speaking curato da Alida Sacoor, Andrea Bizzarri e Matteo Montaperto, professionisti della piattaforma di formazione Youmana dedicata all’arte del parlare a 360°. Il corso – otto appuntamenti in programma da gennaio a marzo – avrà l’obiettivo di fornire tecniche e indicazioni pratiche per imparare a comunicare in maniera efficace di fronte a un pubblico. Si prosegue con Guida al mondo del lavoro, a cura di Sabrina Grazini, consulente del lavoro e formatrice molto nota anche sui social, entrata recentemente nella classifica "Forbes" dei migliori innovatori under 30. Il corso, che si svolgerà in due appuntamenti nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, approfondirà gli argomenti giuslavorativi dei contratti di lavoro, della lettura della busta paga e dei diritti e doveri dei lavoratori. Venerdì 26 gennaio partirà poi il primo incontro del corso Palestra di scrittura a cura di Rebecca Buselli, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano e Francesco Terzago dell’Associazione spezzina Mitilanti con all’attivo workshop sulla poesia, poetry slam, laboratori di scrittura e diverse iniziative in ambito culturale e scolastico. Il corso, che prevederà un totale di 12 appuntamenti in programma da gennaio ad aprile, sarà finalizzato ad offrire una panoramica generale sulle tecniche di scrittura.Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 17 e avranno una durata di 1 ora e 30 minuti. Per partecipare agli incontri è possibile prenotarsi, fino ad esaurimento posti, attraverso l’App Accademia La Spezia, via WhatsApp al 334 3402303 oppure dal link presente nella bio del profilo Instagram Accademia.