Ripascimento dell’arenile davanti al Colombo Presidio di protesta

Sbuffa e gorgoglia il gigantesco bulldozer Hitachi, per riuscire a fare trazione sulla sabbia e ad avanzare nonostante la pressione delle onde deve fare ricorso a tutta la potenza di un motore esagerato. La grande pala anteriore solleva instancabile grandi quantità di ghiaino finissimo e le deposita sulla battigia del Colombo, per rimpolpare una spiaggia che durante l’inverno tende ad assottigliarsi. Man mano che l’operazione procede l’acqua salata, dai toni del celeste e dell’azzurro si tinge di un color caffellatte, ma le grandi manovre non sono limitate a questo stabilimento, è tutto il litorale lericino ad essere in movimento. Dappertutto si lucidano tavolini, si pitturano sdraio e si controllano le tele dei lettini, un moto incessante che ci ricorda che all’avvio della stagione balneare, che in Liguria comincia ufficialmente il primo maggio, manca davvero pochissimo. E come sempre, la gestione delle spiagge, non manca di generare polemiche. Dopo l’era Covid, caratterizzata da ferrei divieti e dalla regola della prenotazione online del proprio posto al sole, ora a tenere banco è il tema del corretto utilizzo della superficie degli arenili, di gran lunga più affascinanti delle sterminate distese della riviera romagnola, ma anche molto più stretti e risicati in termini di dimensioni.

Il Partito democratico lericino si domanda di quanti ombrelloni avrà ancora bisogno il Colombo – oltre a quelli sulla sabbia, sul cemento, sui tetti, sull’erba e sulla scogliera –per dichiararsi sazio e attacca Comune, Regione e Soprintendenza al paesaggio per aver consentito "uno scempio ambientale, con la trasformazione di una spiaggetta amatissima che si affacciava in acque profonde in un bunker opaco proteso su di un’enorme spiaggia artificiale". Il sindaco Leonardo Paoletti risponde che si tratta di "un intervento autorizzato che al Colombo viene attuato quasi ogni anno fin da quando a Lerici amministrava il Pd e che anche il posizionamento di sdraio e ombrelloni sulle scogliere era stato autorizzato da chi allora governava". L’opposizione rilancia parlando di "decisioni calate dall’alto senza un minimo di discussione pubblica" e annuncia un presidio di protesta che si terrà sabato prossimo alla rotonda Pertini di San Terenzo: "Cinquemila metri cubi di ghiaino a protezione del ripascimento, una distesa di sabbia di riporto, con aumenti di 15 metri di scogliera emersa a levante e di 10 metri di scogliera sommersa a ponente non è il solito intervento, ma qualcosa che va a modificare l’identità del luogo"

Vimal Carlo Gabbiani