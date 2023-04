Ripascimento arenile "No al modello 5 Terre"

Non si spegne la polemica sul ripascimento al Colombo e il fiorire di ombrelloni che si prepaano a ospitare valanghe di turisti. Dopo la risposta del sindaco alle critiche del Pd, ora sono gli stessi democratici a intervenire a gamba tesa sulla questione. "Le affermazioni del sindaco – scrivono – sono singolari: definisce la nostra presa di posizione sui lavori al Colombo, che denuncia l’ennesimo colpo a un tratto della nostra identità ulteriormente travolta e stravolta, una “battaglia di retroguardia”. Ma retroguardia rispetto a cosa? È avanguardia o visione del futuro accettare in silenzio che una piccola baia diventi un vascone contornato da due pennelli che negli anni sono cresciuti prima fuori flutto poi sotto flutto, prima a levante e poi a ponente con un obiettivo ben chiaro: far crescere artificialmente la sabbia e le file di ombrelloni e lettini per bagnanti che dovrebbero aumentare anche loro a dismisura?". E pongono una questione ma quale è il modello che si sta perseguendo? "Perché sia chiaro a noi – aggiungono – quello delle Cinque Terre non interessa".

E ancora – "Affermare che i pennelli sarebbero un’opera di interesse pubblico pagata dai privati, non si può davvero sentire. Il deliberato della Conferenza dei servizi parla di pennelli a protezione del ripascimento e della sicurezza del Colombo punto. Non certo di protezione dall’insabbiamento della baia di San Terenzo, per la quale è sempre più urgente un dissabbiamento..." E sulla mozione dei consiglieri della Lista “Noi siamo il Golfo dei Poeti”, "se la posizione del primo cittadino è di posizionare come Comune i tavolati mantendone l’uso pubblicoe gratuito a noi sta bene". E infine l’invito a partecipare numerosi al presidio che si terra sabato 20 alle ore 10 in Rotonda Pertini a San Terenzo.