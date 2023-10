Riparte Unitre Lerici: Conferenze e lezioni a tema

Dopo il periodo di pausa riprendono le attività dell’Unitre (Università delle Tre Età) di Lerici che ha sede in via Gerini 40, accanto al Teatro Astoria. Le lezioni si tengono nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì alle 16,30, in parte nella sede Unitre e in parte nella sala consiliare. "Numerosi entusiasti soci hanno già rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico 202324 – dichiara la presidente Eliana Bacchini – . A loro si sono uniti nuovi aderenti, alcuni tra i quali anche molto giovani". D’altra parte all’Unitre si possono iscrivere donne e uomini a partire dai 18 anni. Il cartellone prende il via domani alle 16.30, nella sala consiliare (sabato le lezioni d’inglese, da novembre quelle di spagnolo), con Roberto Centi e la conferenza ‘Omaggio a Italo Calvino nel Centenario della nascita’. Si prosegue venerdì alla stessa ora, all’Unitre, con Fabrizio Rozzi e la conferenzalaboratorio ‘Omaggio a Calvino: le lezioni americane’ e martedì 17, ancora alle 16.30 in municipio, con la conferenzaspettacolo ‘Se alzi un muro.... Per i 100 anni di Italo Calvino’ di e con Oreste Valente. Dopo questi tre incontri tematici, seguono i successivi (tutti alle 16.30) all’Unitre mercoledì 18, per la rassegna ‘Un libro al mese’, la presentazione di ‘Chiacchiere di cucina’ di Emilia Petacco, venerdì 20 in comune, Luigi Fornaciari Chittoni con ‘L’importanza della donazione degli organi’ in collaborazione con il Lions club di Lerici e l’Aido, mentre l’inaugurazione ufficiale dell’Anno accademico è prevista martedì 24 ottobre, alle 16.30, nella sala consiliare con la lectio magistralis ‘L’affascinante storia dei codici segreti’ della scienziata Lucia Sorrentino Zanello.

m. magi