Riparatore di macchine e assistente alla clientela

Si ricerca operaio per manutenzione di impianti aeraulici (cappe estrazione cucine, impianti di condizionamento) a bordo di navi ed hotel, ristoranti. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Si richiede disponibilità a trasferte nazionali ed estere. Full time. Sedi di lavoro La Spezia e Massa Carrara. Richiesta conoscenza pacchetto Office e patente B. Per info e candidature inviare il curriculum via email a [email protected] Si ricercano 2 addetti all’assistenza tecnica di clienti su Toscana e Liguria per riparazione di attrezzature come macchine del caffè, produttori ghiaccio, armadio refrigerato e attività di magazzino. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sedi di lavoro La Spezia e Massa Carrara. Richiesta conoscenza pacchetto Office. Per info e candidature inviare il curriculum via email a [email protected]