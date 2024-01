Riomaggiore Strada della Beccara. Rifondazione presenta un esposto

Un esposto alla Procura della Repubblica per per denunciare la vicenda della strada della Beccara,che collega Riomaggiore e Manarola. A presentarlo, Rifondazione Comunista. "Da quasi un decennio un cittadino di Riomaggiore, Giovanni Marcotti, denuncia l’ingravescente situazione, segnalandone lo stato di progressivo abbandono, crescente degrado e costante disattenzione da parte delle autorità, nonché la progressiva distruzione di sentieri secolari e dei tipici muretti a secco.Le cause? Una costante incuria delle istituzioni, accanto a un flusso turistico come sempre deregolamentato" spiegano da Rifondazione. I problemi vennero già segnalati nel 2019: il nuovo esposto in Procura "conduceva alla ideazione di un progetto di manutenzione da 250.000 euro che si rivelava inidoneo e nocivo: l’utilizzo del cemento comportava un incalcolabile danno".